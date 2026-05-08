Γερμανία: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Ρηνανία-Παλατινάτο

Υπόθεση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στο Ζίντσιγκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με την αστυνομία να εκτιμά ότι εμπλέκονται «πολλοί» δράστες και όμηροι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μεταξύ των ομήρων εκτιμάται ότι βρίσκεται και ο οδηγός οχήματος μεταφοράς μετρητών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. «Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της τράπεζας», επισημαίνει η αστυνομία, τους συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους.

