Έτοιμη η Ελλάδα να συμμετέχει στην αρμάδα για τις νάρκες στο Ορμούζ
Απόψε στη Συνοδό Κορυφής αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση των Ευρωπαίων για τη μορφή της συμμέτοχης στην πολυεθνική Ναυτική Δύναμη που θα αναλάβει την εξουδετέρωση των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει πιθανότατα με μια Φρεγάτα που συμμετέχει ήδη στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά θάλασσα.
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