LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

22:00
ALPHA NEWS

Έτοιμη η Ελλάδα να συμμετέχει στην αρμάδα για τις νάρκες στο Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ
18/06/2026 21:18

Απόψε στη Συνοδό Κορυφής αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση των Ευρωπαίων για τη μορφή της συμμέτοχης στην πολυεθνική Ναυτική Δύναμη που θα αναλάβει την εξουδετέρωση των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει πιθανότατα με μια Φρεγάτα που συμμετέχει ήδη στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά θάλασσα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης