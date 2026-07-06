Λευκός Οίκος: Αύριο στις 15.00 η συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

– Άφιξη και συνάντηση με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15.

Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

– Επαφές με ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 10:30, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφιση, πριν λάβει μέρος, στις 11:15, στη συνεδρίαση εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας.

– Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάραα

Μετά τις εργασίες της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Συρίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ