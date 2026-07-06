Interpol: Πάνω από 1.000 συλλήψεις σε 4 ηπείρους για εμπορία ανθρώπων

Περισσότερα από χίλια άτομα, συνελήφθησαν, μέσα σε πέντε ημέρες, από αστυνομικούς σε 59 χώρες και σε τέσσερις ηπείρους, εξαρθρώνοντας δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η Interpol, που είχε την εποπτεία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Interpol, εντοπίστηκαν συνολικά 2.070 θύματα, εκ των οποίων, το 10% ήταν ανήλικοι από τη Βόρεια, Κεντρική και νότια Αμερική, που αναγκάστηκαν να εκπορνευτούν ή ενήλικες που στάλθηκαν σε άλλες ηπείρους για καταναγκαστική εργασία, επαιτεία, και εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε 59 χώρες στην Αφρική, την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, 1.024 ύποπτοι συνελήφθησαν μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου σε αυτή την παγκόσμια επιχείρηση με την ονομασία «Global Chain», με επικεφαλής τις αυστριακές και ρουμανικές Αρχές και υπό τον συντονισμό της Interpol, της Europol, της Frontex και της Ameripol.

Οι επιχειρήσεις στέφθηκαν με επιτυχία, κυρίως μέσω επιδρομών σε σύνορα, αεροδρόμια και άλλα σημεία διέλευσης. Αλλά και χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας I-24/7 της Interpol, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη Βραζιλία, η Αστυνομία εξάρθρωσε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, που έστελνε ανθρώπους στην Καμπότζη και τους ανάγκαζε να εργαστούν σε κέντρα που ειδικεύονταν σε διαδικτυακές απάτες. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 406 θύματα, εκ των οποίων 83 ήταν Βραζιλιάνοι.

Στο Βέλγιο, συνελήφθησαν 17 ύποπτοι και εξαρθρώθηκε το δίκτυό τους, που διακινούσε ανήλικα κορίτσια, τα οποία στρατολογούνταν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εξωθηθούν σε πορνεία στο Βέλγιο ή στη Γαλλία.