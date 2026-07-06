Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη Ναμπατίγε στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ, μεταξύ Του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε πηγή, η διευθύντρια ενός σχολείου, η μητέρα της, μια ξένη οικιακή βοηθός και ένας Σύρος εργάτης, έχασαν τη ζωή τους από “ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που στοχοθέτησε το όχημά στο οποίο επέβαιναν”.