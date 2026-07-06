Ξεκινά αύριο η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την αποχώρηση της Τουρκίας από την αμυντική συμμαχία. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών- μελών του ΝΑΤΟ.