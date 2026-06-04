Κροατία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους- Τέσσερις νεκροί
Μικρό αεροσκάφος, συνετρίβη σήμερα, κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις Κροατικές ακτές, με αποτέλεσμα, τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.
ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ
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