Κροατία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους- Τέσσερις νεκροί

Μικρό αεροσκάφος, συνετρίβη σήμερα, κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις Κροατικές ακτές, με αποτέλεσμα, τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

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