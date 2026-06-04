LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Κροατία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους- Τέσσερις νεκροί

ΔΙΕΘΝΗ
04/06/2026 15:37
Κροατία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους- Τέσσερις νεκροί
ΦΩΤΟ- AP

Μικρό αεροσκάφος, συνετρίβη σήμερα, κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις Κροατικές ακτές, με αποτέλεσμα, τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

 

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης