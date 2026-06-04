Αλβανία: Διαμαρτυρίες για το πολυτελές θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ

Οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κλιμακώνονται ενάντια στο πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για περιβαλλοντικές ζημιές και έλλειψη διαφάνειας.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση, παρά την απόρριψη της πρότασής του για συζητήσεις από τους διαδηλωτές και την έναρξη έρευνας από την αλβανική αρχή κατά της διαφθοράς.