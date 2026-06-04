Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι, όπου ανάμεσά τους ήταν και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια διαφορετικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες υγειονομικών, τέσσερα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, εξαπέλυσαν τα ξημερώματα, επίθεση σε διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, τουλάχιστον 15 άτομα, ενώ ένα κορίτσι, είναι η μοναδική επιζώσα.

Ωστόσο, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε, με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις, με το Ισραήλ, να ελέγχει τον μισό θύλακα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ, δηλώνει ότι στόχος των πληγμάτων του, είναι να αποτρέψουν, επικείμενες επιθέσεις.

Περίπου 930 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα, από την έναρξη της ανακωχής, ενώ οι Ισραηλινοί, αριθμούν τέσσερις νεκρούς στρατιώτες, κατά την ίδια περίοδο.