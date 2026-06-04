Δολοφονία φοιτητή στη Βρετανία: Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Ίλον Μασκ ότι “προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια”

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Ίλον Μασκ, έγινε σήμερα στόχος κατηγοριών από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, λέγοντας, ότι “προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια”, μετά τη δολοφονία λευκού φοιτητή, όπου αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ενώ ήταν ετοιμοθάνατος.

Ο Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι, ο Ίλον Μασκ, «για άλλη μια αφορά εμπλέκεται στην πολιτική μας ζωή αυτές τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να προκαλέσει διχόνοια».

Η ακροδεξιά χρησιμοποίησε τη δολοφονία στο Σαουθάμπτον, του Χένρι Νόουακ, προκειμένου να κατηγορήσει την αστυνομία για «προκατάληψη σε βάρος των Λευκών».

Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ δήλωσε έτοιμος να χρηματοδοτήσει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της Αστυνομίας.