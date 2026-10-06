Κωνσταντινούπολη: 15χρονη συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν στην περιοχή Μπασακσεχίρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:35 τοπική ώρα.

Φωτογραφία/X (Twitter) - globalbrief_now

Ανάμεσα στους τραυματίες, ένας μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά έως μέτρια, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Τουρκίας, Κεμάλ Μεμισόγλου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεία.

Η αστυνομία συνέλαβε μία 15χρονη, η οποία φοιτά σε διαφορετικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι μαθήτρια της 10ης τάξης σε άλλο λύκειο της περιοχής.

Η ανήλικη φέρεται να έφτασε στο σχολείο φορώντας τη σχολική της στολή και έχοντας μαζί της μαχαίρι.

Για ποιον λόγο βρέθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο και τι προηγήθηκε της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Αρχικά, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για πέντε τραυματίες έπειτα από συμπλοκή. Ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια στους οκτώ, καθώς εξελισσόταν η καταγραφή των περιστατικών.

Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις. Παράλληλα, ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα.

Προσωρινός περιορισμός στην κάλυψη της υπόθεσης επιβλήθηκε και από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, με στόχο να μην επηρεαστεί η έρευνα και να διατηρηθεί η δημόσια τάξη.