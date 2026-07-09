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Κίνα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων- 28 νεκροί

ΔΙΕΘΝΗ
09/07/2026 17:57
Κίνα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων- 28 νεκροί
PHOTO/ AP- GREG-BAKER

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους, από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην Κίνα, ανέφερε το πρακτορείο Xinhua.

Το εργοστάσιο στην πόλη Τζιντζιάνγκ, της επαρχίας Φουτζιάν, τυλίχτηκε στις φλόγες, μεσημεριανές ώρες (07:00 ώρα  Ελλάδας).

Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί, περίπου διακόσιοι πυροσβέστες και διασώστες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

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