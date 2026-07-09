Ήξεις αφήξεις Τραμπ για F-35 και συμμάχους
Αυλαία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
”Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-35” δηλώνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, σχετικά με ενδεχόμενο αποδέσμευσης των μαχητικών 5ης γενιάς στην Τουρκία.
Η ελληνική πλευρά πάντως τονίζει ότι πρόκειται για απόφαση των Αμερικανών, οι οποίοι πάντως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την σταθερότητα και τις ισορροπίες στην περιοχή.
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