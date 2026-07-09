Φρουροί Επανάστασης: Οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα του Ορμούζ

Οι αμερικανικές επιθέσεις στην Iσλαμική Δημοκρατία, και η παρέμβαση στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δυσκολεύουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό, ανακοίνωσε το Πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η διέλευση των πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν, έχει αποκατασταθεί περίπου 50%, τις τελευταίες δυο εβδομάδες, από τα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ικανότητα διέλευσης, επεκτείνεται, μόνο για πλοία που έχουν πάρει άδεια χρήσης διαδρομών, που έχουν οριστεί από το Ιράν.

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποίησαν, ότι η οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση , θα αντιμετωπιστεί με «συντριπτική απάντηση».