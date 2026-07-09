H στρατιωτική βάση Αζράκ, στόχος 10 ιρανικών πυράυλων

Δέκα βαλλιστικούς πυραύλους, εκτόξευσε, εκτόξευσε το Ιράν, που είχαν στόχο, τη στρατιωτική βάση Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, και μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, το Αμάν, ανακοίνωσε, ότι εξουδετέρωσε οκτώ πυραύλους, οι οποίοι είχαν εκτοξευτεί από ιρανικό έδαφος, χωρίς ωστόσο, να αναφερθούν ζημιές ή θύματα.

Αν η «αμερικανική επιθετικότητα» επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο, οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής, προειδοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης.