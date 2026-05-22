Κίεβο: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ φτάνουν στο σημείο εξάντλησης τους

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, φθάνουν στο σημείο εξάντλησης τους, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα, προσθέτοντας, ότι η εμπλοκή των Ευρωπαίων σε αυτές, μπορεί να επιφέρει μια νέα δυναμική στην διαδικασία.

«Η εντύπωση μου είναι ότι αυτό το σχήμα φτάνει σταδιακά στο σημείο όπου οι συζητήσεις ενδέχεται σ αυτό το επίπεδο να εξαντληθούν. Μερικές φορές, τα ίδια θέματα καταλήγουν να συζητούνται ξανά και ξανά» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους μέσω zoom.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή, αποτελεί έναν από τους τρόπους για την αναζωογόνηση της διαδικασίας. Μια άλλη επιλογή, πρόσθεσε, είναι η συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, κάτι για το οποίο πιέζει η Ουκρανία.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ