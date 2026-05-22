Forbes: Στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές το 2026 βρίσκεται για 4η συνεχόμενη χρονιά ο Κρ. Ρονάλντο

Στην κορυφή της της νέας λίστας που δημοσίευσε σήμερα (22/5) το Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές το 2026, βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά -και έκτη συνολικά- ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, με εκτιμώμενο εισόδημα 300 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί με το καλύτερο έτος που έχει μετρηθεί ποτέ από το Forbes.

Στο Νο50, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας, Γιάννικ Σίνερ θέτει το κατώτατο όριο στα εκτιμώμενα 54,6 εκατομμύρια δολάρια , ένα όριο ρεκόρ, ελαφρώς αυξημένο από τα 53,6 εκατομμύρια δολάρια του 2025.

Το σύνολο του 41χρονου Πορτογάλου αστέρα του ποδοσφαίρου για το 2026 τον ισοφαρίζει με τον πυγμάχο Φλόιντ Μέιγουεδερ από το 2015, τον μεγαλύτερο για έναν ενεργό αθλητή που έχει παρακολουθήσει ποτέ το Forbes, που χρονολογείται από το 1990.

Τώρα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Μάικλ Τζόρνταν, για τα περισσότερα χρόνια στο Νο. 1 στην κατάταξη αθλητών του Forbes.

Μόνο ο Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης 11 φορές από το 2002 έως το 2013, έχει κατακτήσει το στέμμα των κερδών πιο συχνά.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει αθλητές που εκπροσωπούν 18 χώρες και οκτώ αθλήματα, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από το μπάσκετ.

Ανάμεσα στους τοπ-50 δεν υπάρχει καμία γυναίκα, 20 είναι νέοι στη λίστα , 29 είναι Αμερικανοί, συν 17 άλλες εθνικότητες. Τρεις αθλητές στα 40 τους-αλλά, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, εκτός ο 50χρονος Τάιγκερ Γουντς, ο οποιος κέρδισε περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari έγινε ο πρώτος οδηγός της Formula 1 που έφτασε τα εννιαψήφια νούμερα με έσοδα περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον μισθό του στους αγώνες και τις χορηγίες, τις εμφανίσεις και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός γηπέδου.

Και καθώς το όριο μισθών του NBA συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, 20 παίκτες του πρωταθλήματος βρίσκονται στην σχετική κατάταξη, μια αύξηση τεσσάρων ατόμων από τον αριθμό των παικτών του αθλήματος πέρυσι.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια -εκτός από μια στιγμιαία πτώση το 2020, όταν η πανδημία Covid-19 κράτησε τους οπαδούς μακριά από τα στάδια- τα συνδυασμένα κέρδη των 50 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών έχουν αυξηθεί όλο και περισσότερο, από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Αυτό το εντυπωσιακό σερί νικών τερματίζεται φέτος, ωστόσο, με τους 50 κορυφαίους να έχουν εισπράξει περίπου 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες προ φόρων και αμοιβών μάνατζερ, 3 δισεκατομμύρια δολάρια εντός γηπέδου από τους μισθούς, τα μπόνους και τα χρηματικά έπαθλα και 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια εκτός γηπέδου, από χορηγίες, εμφανίσεις, αναμνηστικά και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ