«O Κάρλο Πετρίνι ήταν οραματιστής και πρωτοπόρος», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, όπως και όλης της κυβέρνησής της, για τον θάνατο του Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτή του κινήματος «Slow Food».

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Κάρλο Πετρίνι. Ενός οραματιστή και πρωτοπόρου. Ο Πετρίνι επηρέασε έντονα την συλλογική αντίληψη της γαστρονομικής και αγροδιατροφικής πραγματικότητας της Ιταλίας. Ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν την σημασία της διατροφικής κυριαρχίας και που υπεράσπισαν την τροφή ποιότητας για όλους, αξιοποιώντας την σχέση ανάμεσα σε ταυτότητα, περιοχές και παραδόσεις. Μια ανεξίτηλη συμβολή, την οποία η ιταλική κυβέρνηση θέλησε να αναγνωρίσει με την πρέπουσα επισημότητα, απονέμοντάς του τον τίτλο του Δασκάλου της Τέχνης της Ιταλικής Κουζίνας. Εξ ονόματός μου και ολόκληρης της κυβέρνησης, εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας. Είμαστε στο πλευρό της οικογένειάς του και όλων όσων μοιράστηκαν την εξαιρετική ανθρώπινη, πολιτιστική και επαγγελματική εμπειρία του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ