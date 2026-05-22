Κούβα: Χιλιάδες Κουβανοί έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα σε διαδήλωση ενάντια στο κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο

Χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγγελίας κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο.

Η φιλοκυβερνητική διαδήλωση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τα ξημερώματα στην προκυμαία της Αβάνας, γίνεται καθώς Κουβανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους αυτή την εβδομάδα στον πρώην πρόεδρο του νησιού και επαναστατικό ήρωα.

Ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο, αδελφός του εκλιπόντος Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, κατηγορείται μαζί με άλλα πρόσωπα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για συνωμοσία με στόχο τον φόνο Αμερικανών το 1996, όταν δύο πολιτικά αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν Κουβανοί εξόριστοι καταρρίφθηκαν από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Την εποχή εκείνη ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Η Κούβα λέει ότι το κατηγορητήριο βασίζεται σε «πλαστές» κατηγορίες που σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για μια αμερικανική εισβολή στη νησιωτική χώρα για τη σύλληψη του Κάστρο και για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο παρευρέθηκαν στη διαδήλωση, ενώ ο 94χρονος Κάστρο όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ