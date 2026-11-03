Κίεβο: Έρευνα για καταγγελίες κακοποίησης νεοσύλλεκτων σε σπίτι

Το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών (SBI) διερευνά καταγγελίες για παράνομη κράτηση και ενδεχόμενη κακοποίηση νεοσύλλεκτων σε κατοικία στην επαρχία του Κιέβου.

Η υπόθεση προκάλεσε ένταση, αφού βίντεο που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στα κοινωνικά δίκτυα οδήγησαν πολίτες έξω από το κτίριο και ακολούθησαν βίαια επεισόδια.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι στρατιώτες βρέθηκαν στον χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως προσωρινό κατάλυμα. Βασικό ερώτημα της έρευνας είναι αν οι νεοσύλλεκτοι παρέμεναν εκεί παρά τη θέλησή τους.

Το SBI ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε «ενδελεχή, αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα», καλώντας παράλληλα να μην υιοθετούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η καταγγελία για τους νεοσύλλεκτους

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειχναν πλήθος συγκεντρωμένο έξω από την επίμαχη κατοικία. Η ένταση κλιμακώθηκε με συγκρούσεις, πυροβολισμούς και ζημιές σε οχήματα της τοπικής αστυνομίας.

Οι καταγγελίες αφορούν νεοσύλλεκτους μονάδας της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας (GNU), η οποία συνδέεται με το Τάγμα Αζόφ. Όπως αναφέρεται, οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν στον χώρο με τη βία και υπάρχουν αναφορές ότι δέχθηκαν βασανιστήρια από ανωτέρους τους με αφορμή λιποταξία.

Μέρος του οπτικού υλικού καταγράφει ένστολους να απομακρύνονται με ασθενοφόρο, φέροντας μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο. Οι εικόνες αυτές ενίσχυσαν τις αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση και προκάλεσαν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Πηγή Βίντεο: X – Diana Panchenko, Megatron