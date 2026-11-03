Ιαπωνία: Ανθρωποειδή ρομπότ συντηρούν τους σιδηρόδρομους

Ανθρωποειδή ρομπότ εξοπλισμένα με αλυσοπρίνα επιστρατεύει η Ιαπωνία για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού της δικτύου.

Τα νέα μηχανήματα της Σιδηροδρομικής Εταιρείας της Ανατολικής Ιαπωνίας (JR East) χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα για την κοπή κλαδιών που εμπόδιζαν τη διέλευση των τρένων κοντά στον σταθμό Νομπεγιάμα, στην επαρχία Ναγκάνο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ένα ειδικό μηχάνημα βαριάς συντήρησης, στο οποίο είναι προσαρμοσμένο ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Το όχημα μπορεί να κινείται τόσο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές όσο και στους κανονικούς δρόμους, όπως ένα φορτηγό.

Το ρομπότ διαθέτει δύο διαφορετικά εργαλεία για τις εργασίες του. Στο αριστερό του χέρι έχει μια ειδική αρπάγη με πολλαπλά άκρα, με την οποία μπορεί να πιάνει και να μετακινεί κλαδιά ή άλλα εμπόδια. Στο δεξί χέρι διαθέτει αλυσοπρίονο, με το οποίο πραγματοποιεί την κοπή.

Τα νέα ρομπότ εντάχθηκαν στον στόλο της JR East τον Μάρτιο του 2026. Πρόκειται, μάλιστα, για εξελιγμένη εκδοχή μηχανημάτων που είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί η JR West από το 2024.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία τους, οι ευκαιρίες του κοινού να τα δει μέχρι σήμερα εν ώρα εργασίας ήταν περιορισμένες. Ο λόγος είναι ότι η JR East προγραμματίζει παραδοσιακά τις περισσότερες εργασίες συντήρησης τη νύχτα, ανάμεσα στο τελευταίο βραδινό και το πρώτο πρωινό δρομολόγιο των τρένων, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στους επιβάτες.

Αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να αλλάξει. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ζητούν να πραγματοποιούν τις βάρδιές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και η εταιρεία εξετάζει τρόπους να ανταποκριθεί στο αίτημά τους.

Η αλλαγή αυτή αφορά και τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά χρειάζονται ανθρώπους για τον χειρισμό τους.

Η μεταφορά περισσότερων εργασιών συντήρησης στις πρωινές και μεσημεριανές ώρες αναμένεται να απαιτήσει συχνότερες προσωρινές διακοπές της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Η JR East ελπίζει ότι οι επιβάτες θα δείξουν κατανόηση, καθώς θα έχουν παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν από κοντά τα ανθρωποειδή ρομπότ την ώρα που εκτελούν τις εργασίες τους.

Πηγή Βίντεο: YouTube – ANNnewsCH, 長野県のニュース NBS長野放送