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Παλικάρι στα Θρανία

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Καταστροφή στο Νεπάλ- δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

ΔΙΕΘΝΗ
26/08/2026 20:19

Τρομακτικές εικόνες έρχονται από το Νεπάλ όπου ένα ορμητικό τσουνί λάσπης κατάπιε  τα πάντα στο πέρασμα του.

Τουλάχιστον 100  άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής  ενώ εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται.

Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα έχουν σημάνει συναγερμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας

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