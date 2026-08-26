Καταστροφή στο Νεπάλ- δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Τρομακτικές εικόνες έρχονται από το Νεπάλ όπου ένα ορμητικό τσουνί λάσπης κατάπιε τα πάντα στο πέρασμα του.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής ενώ εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται.

Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα έχουν σημάνει συναγερμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας