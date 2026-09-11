Σελίν Ντιόν: Επιστρέφει στο Παρίσι με sold-out συναυλίες μετά από έξι χρόνια

Έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο θαυμαστές της συγκεντρώνονται επί ώρες

Έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο θαυμαστές της συγκεντρώνονται επί ώρες @NewsDion

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Καναδής ερμηνεύτριας από το 2020 είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από τη μάχη της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου.

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με την πρώτη μεγάλη συναυλία της από το 2020. Η Καναδή τραγουδίστρια ανοίγει στο Παρίσι έναν κύκλο 26 sold-out εμφανίσεων, που θα εκτείνεται στους επόμενους οκτώ μήνες.

Η επάνοδος της έρχεται ύστερα από την απομάκρυνσή της από τις ζωντανές εμφανίσεις εξαιτίας του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου, της σπάνιας νευρολογικής διαταραχής για την οποία είχε μιλήσει δημόσια το 2022. Η πάθηση προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.

26 συναυλίες στο Παρίσι σε οκτώ μήνες

Μία από τις εμπορικότερες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν επέλεξε το Παρίσι για τη μεγάλη επιστροφή της στις συναυλίες. Η πρώτη εμφάνιση στις 12 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της σειράς των 26 ήδη εξαντλημένων παραστάσεων.

Η τραγουδίστρια έχει φτάσει στη γαλλική πρωτεύουσα και ακολουθεί δύο εβδομάδες προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα της. Έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει, θαυμαστές της συγκεντρώνονται επί ώρες και τραγουδούν γνωστές επιτυχίες της σε κλίμα καραόκε.

Κατά διαστήματα, η ίδια η Ντιόν συνοδεύει τους θαυμαστές που την περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο.

Η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετά την ανακοίνωση για την κατάστασή της το 2022, η Σελίν Ντιόν είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες και καλλιτεχνικές εμφανίσεις της. Η μοναδική μεγάλη παρουσία της στη σκηνή ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι.

Τότε, τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior. Η εμφάνιση εκείνη προηγήθηκε της απόφασής της να επιστρέψει με πλήρες πρόγραμμα συναυλιών στη γαλλική πρωτεύουσα.