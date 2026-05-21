Ιταλία: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών καταγράφηκε έξω από τη Νάπολη

21/05/2026 10:31
PHOTO/AP - Marco-Ugarte

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, έξω από την Νάπολη, στις 5:50 το πρωί, ώρα Ιταλίας.

Στην συνέχεια, καταγράφηκαν άλλες τρεις δονήσεις μικρότερης έντασης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων και στις συνοικίες Μπανιόλι και Φουοριγκρότα της Νάπολης.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

