Ισραήλ – Χεζμπολάχ : Κατάπαυση πυρός μετά τις αμερικανικές πιέσεις
Αιφνίδια εμπλοκή παρουσιάστηκε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων- Ιράν προτού καν ξεκινήσουν.
Τόσο ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος όσο και οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν αναχωρήσαν καν για την Λουκέρνη της Ελβετίας.
Ο λόγος της εμπλοκής ωφελείται στις επιθέσεις των Ισραηλινών στο Λιβανό που προκαλούν τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.
Μας ενημερώνουν ο Ιωνάθαν Ιατρού από το Τελ Αβίβ και ο απεσταλμένος της τηλεόρασης του ALPHA στη Γενεύη Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
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