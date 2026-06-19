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ALPHA NEWS

Ισραήλ – Χεζμπολάχ : Κατάπαυση πυρός μετά τις αμερικανικές πιέσεις

ΔΙΕΘΝΗ
19/06/2026 20:00

Αιφνίδια εμπλοκή παρουσιάστηκε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων-  Ιράν προτού καν ξεκινήσουν.

Τόσο ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος όσο και οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν αναχωρήσαν καν για την Λουκέρνη της Ελβετίας.

Ο λόγος της εμπλοκής ωφελείται στις επιθέσεις των Ισραηλινών στο Λιβανό που προκαλούν τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.

Μας ενημερώνουν ο Ιωνάθαν Ιατρού από το Τελ Αβίβ και ο απεσταλμένος της τηλεόρασης του ALPHA  στη Γενεύη Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.

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