Αυστηρότερα μέτρα από την Ε.Ε για το μεταναστευτικό

Νέα δεδομένα στο μεταναστευτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πράσινο φως από το Ευρωκοινοβούλιο στο πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.

Προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία κλειστών κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες και αυστηρό σκανάρισμα των παράτυπων μεταναστών για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους με τη λήψη και βιομετρικών στοιχείων.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και είχαμε την ενημέρωση από τον Έλληνα πρωθυπουργό..

Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.