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Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πυρκαγιά στην Αλμερία

ΔΙΕΘΝΗ
10/07/2026 17:47
Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πυρκαγιά στην Αλμερία
PHOTO/ AP- Pablo-Garcia

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη νότια Γαλλία, ενώ άλλοι 23 άνθρωποι, αγνοούνται, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οκτώ επίσης άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους τέσσερις από αυτούς να έχουν σοβαρά εγκαύματα.

Οι πυροσβέστες, καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις πύρινες γλώσσες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα περισσότερα από τα θύματα, φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι αγνόησαν τις οδηγίες, να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο, για να προστατευτούν.

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