Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από την χώρα για την σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ
Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.
Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της
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