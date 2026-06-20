LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Kitchen Lab

Kitchen Lab

16:40
ALPHA NEWS

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ
20/06/2026 16:28
Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο του Ορμούζ
AP Photo/Altaf Qadr

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης