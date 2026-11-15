Το ρωσικό στοίχημα της μακροζωίας: Επένδυση 26 δις δολαρίων για «φρένο» στη γήρανση

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επιβράδυνση της γήρανσης και την παράταση της ανθρώπινης ζωής προωθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία. Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης Υγείας», παρουσιάστηκε το 2024 και φέρεται να συνδέεται με επενδύσεις που αγγίζουν τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών, τεχνολογιών αναγέννησης ιστών και μεθόδων που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη φθορά των κυττάρων. Ανάμεσα στις έρευνες βρίσκεται και μια πειραματική προσέγγιση που έχει χαρακτηριστεί «εμβόλιο κατά της γήρανσης». Ωστόσο, δεν πρόκειται για εγκεκριμένη θεραπεία, ούτε έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων.

Η κόρη του Πούτιν στο επίκεντρο

Κομβικό πρόσωπο στην επιστημονική προσπάθεια είναι η Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγος και μεγαλύτερη κόρη του Ρώσου προέδρου. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα γενετικής και μακροζωίας, ενώ το 2025 έλαβε επιχορήγηση 30 εκατομμυρίων ρουβλίων για τη δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο την κυτταρική αναγέννηση.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή του φυσικού Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και στενού συνεργάτη του Κρεμλίνου.

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Από τα 90 χρόνια στην υπέρβαση των βιολογικών ορίων

Σε πρόσφατη παρουσίασή της στη Μόσχα, η Βορόντσοβα περιέγραψε μια στρατηγική δύο σταδίων. Αρχικός στόχος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στα 85 με 90 χρόνια, μέσα από την πρόληψη, τη σωστή διατροφή και την έγκαιρη ιατρική παρακολούθηση.

Το δεύτερο στάδιο είναι σαφώς πιο φιλόδοξο. Αφορά την υπέρβαση των φυσικών ορίων της ανθρώπινης ζωής, σε μια προσπάθεια που η ίδια περιέγραψε ως το να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση».

Παράλληλα, Ρώσοι επιστήμονες εξετάζουν τη βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών, την ανάπτυξη οργάνων σε γενετικά τροποποιημένους χοίρους και νέες γονιδιακές παρεμβάσεις.

Οι αμφιβολίες για τα αποτελέσματα

Το μεγάλο σχέδιο δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις. Επιστήμονες που έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία αμφισβητούν την πραγματική πρόοδο των ερευνών, επισημαίνοντας την περιορισμένη παρουσία τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρωτοβουλία συνδέεται και με τη δημογραφική κρίση της Ρωσίας, καθώς το Κρεμλίνο αναζητά τρόπους να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού.

Προς το παρόν, το «εμβόλιο της μακροζωίας» παραμένει σε ερευνητικό στάδιο. Το αν η Ρωσία καταφέρει να μετατρέψει τις φιλόδοξες εξαγγελίες σε πραγματική επιστημονική πρόοδο είναι ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό.