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ΗΠΑ και Ιράν θα έχουν προπαρασκευαστικές συνομιλίες στη Ντόχα

πριν την υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου
ΔΙΕΘΝΗ
15/06/2026 11:48
ΗΠΑ και Ιράν θα έχουν προπαρασκευαστικές συνομιλίες στη Ντόχα
AP Photo/Vahid Salemi/Rahmat Gul

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές, έμμεσες συνομιλίες ενόψει της υπογραφής, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στη Γενεύη, μιας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

“Ξεχωριστές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις με κάθε μία από πλευρές θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, πριν την επίσημη υπογραφή στην Ελβετία και την έναρξη τεχνικών συνομιλιών”, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που πρόσκειται στις συνομιλίες, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεσολαβητές του Κατάρ αποχώρησαν από την Τεχεράνη έπειτα από “17 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων”, που ξεκίνησαν χθες και κατέληξαν σε συμφωνία.

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