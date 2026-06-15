Κατς: Το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από θέσεις στον Λίβανο 

Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει στον Λίβανο και σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, θα απαντήσει, προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν πλήρως.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου που αφορά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.