Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από νέα μαζική ρωσική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με κύριους στόχους το Κίεβο και το Χάρκοβο. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι αρχές ανακοίνωσαν αρχικά δύο νεκρούς, ωστόσο ο απολογισμός αυξήθηκε γρήγορα στους τέσσερις, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους είκοσι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε σε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο ιστορικό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στην οροφή του ναού, ενώ ο μητροπολίτης Επιφάνιος απηύθυνε έκκληση για τη διάσωση του μοναστηριού, χαρακτηρίζοντας την επίθεση πλήγμα κατά της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του χριστιανισμού.

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επανειλημμένα πλήγματα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών των βομβαρδισμών, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο.

Την ίδια ώρα, στη ρωσική περιφέρεια της Τούλα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανική επίθεση με drones, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων και στις δύο πλευρές των συνόρων.