Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην κεντροανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην κεντροανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ