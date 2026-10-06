Η Σουηδία στέλνει Patriot και Gripen στην Πολωνία

Η Σουηδία θα αναπτύξει συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot στην Πολωνία, ενισχύοντας την προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στο πολωνικό αεροδρόμιο, από όπου παρέχεται στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον.

Η επιχείρηση αναμένεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο. Όπως γνωστοποίησε η σουηδική κυβέρνηση, η Στοκχόλμη θα αναλάβει την υποστήριξη συστήματος Patriot που προέρχεται από την Ολλανδία.

Για την αποστολή θα μετακινηθούν στην Πολωνία περίπου 100 στρατιωτικοί της μονάδας αεράμυνας του Χάλμσταντ. Η σουηδική κυβέρνηση δεν έδωσε στη δημοσιότητα πόσες μονάδες Patriot θα σταλούν.

Σουηδική αποστολή Patriot και Gripen στην Πολωνία

Η ανάπτυξη των Patriot αποτελεί τη δεύτερη πρόσφατη στρατιωτική συνεισφορά της Σουηδίας στην Πολωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει και την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών Gripen για αποστολή επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Ο Ούλφ Κρίστερσον συνέδεσε τις δύο κινήσεις με την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Όπως δήλωσε, «ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι… η προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο».

Η αποστολή εντάσσεται στην ενίσχυση της αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, χώρα που λειτουργεί ως κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά οπλικών συστημάτων και άλλης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι αναφορές του Ντόναλντ Τουσκ για υβριδικές επιθέσεις

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε αναφέρει, επικαλούμενος ανώνυμες υπηρεσίες πληροφοριών, ότι η Ρωσία σχεδιάζει «υβριδικές» επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν… αλλά αν υποστούμε επιθετική ενέργεια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε».