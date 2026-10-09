Η Σερένα Γουίλιαμς αποκαλύπτει τη δεύτερη συλλεκτική Barbie της
Η Σερένα Γουίλιαμς (Serena Williams), μία από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, συνεχίζει να εμπνέει ακόμα και εκτός γηπέδων. Η Mattel τίμησε τη σπουδαία διαδρομή της κυκλοφορώντας, όχι μία, αλλά δύο συλλεκτικές κούκλες Barbie μέσα στην ίδια χρονιά.
Η Νέα Barbie «Australian Open 2005»
Η Αφορμή: Η νέα προσθήκη στη σειρά Barbie Signature κυκλοφορεί με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιού στις 11 Οκτωβρίου.
Το Concept: Η κούκλα είναι αφιερωμένη στην εμβληματική πορεία της στα κορτ.
Το Outfit: Φοράει το χαρακτηριστικό σύνολο με το οποίο η Γουίλιαμς νίκησε τη Λίντσεϊ Ντάβενπορτ (Lindsay Davenport) στον τελικό του Australian Open το 2005, σηκώνοντας τον 7ο Grand Slam τίτλο της στο απλό.
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