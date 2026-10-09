Ουκρανία: Ο στρατός χτύπησε τρεις εγκαταστάσεις

Τρεις εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πυραύλων, έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας, ο στρατός της Ουκρανίας.

Η ρωσική εγκατάσταση «αποσυναρμολόγησης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων» χτυπήθηκε με στόχο να πληγεί η πρόσβαση της Ρωσίας σε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, μέσω Telegram.