Ουκρανία: Ο στρατός χτύπησε τρεις εγκαταστάσεις
παραγωγής πυραύλων στη Ρωσία
Τρεις εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πυραύλων, έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας, ο στρατός της Ουκρανίας.
Η ρωσική εγκατάσταση «αποσυναρμολόγησης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων» χτυπήθηκε με στόχο να πληγεί η πρόσβαση της Ρωσίας σε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, μέσω Telegram.
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