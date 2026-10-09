Νεκρός 21χρονος Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στον νότιο Λίβανο.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από ατύχημα, όταν ανατράπηκε στρατιωτικό όχημα τύπου Humvee κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Ποιος ήταν ο 21χρονος στρατιώτης

Ο 21χρονος Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς είναι ο 17ος Ισραηλινός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, καθώς και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παρά την αποκλιμάκωση της βίας μετά τη συμφωνία-πλαίσιο, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο. Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλειά της.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις και οι νεκροί στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται ότι παρέσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, εκτοξεύοντας ρουκέτες κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Η επίθεση έγινε ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Η παρέμβαση της Κάγια Κάλας για την UNIFIL

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο (UNIFIL), η οποία λήγει τον Δεκέμβριο.

Η Κάγια Κάλας εξέφρασε φόβους ότι η αποχώρηση της δύναμης θα δημιουργούσε «κενό ασφαλείας» στην περιοχή.