Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας έφηβος, σκοτώθηκαν από σφαίρες σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον ενός χωριού στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρεται σε δύο νεκρούς «ο ένας ηλικίας 13 ετών και ο άλλος 32 ετών, και τέσσερις τραυματίες από πραγματικές σφαίρες σε επίθεση εποίκων κατά του χωριού Αλ Μουγκαγέρ κοντά στη Ραμάλα».

«Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι θα διεξαγάγει έρευνα.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει αυξηθεί πολύ μετά τη χωρίς προηγούμενο πολυαίμακτη επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 1.061 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μαχητές ή επιτιθέμενοι, αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ