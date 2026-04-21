Βατικανό: Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

Στην επέτειο του ενός έτους από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, σήμερα, προσκυνητές προσευχήθηκαν και μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους μπροστά στον τάφο του Χόρχε Μπεργκόλιο ενώ ο διάδοχός του, ο πάπας Λέων ΙΔ΄, απότινε φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που «έδωσε τόσα πολλά».

Η Λάουρα Τονέλι, μια 69χρονη Ιταλίδα, σκούπισε τα μάτια της με ένα μαντίλι αφού προσευχήθηκε στον ταπεινό τάφο, από μάρμαρο, στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, που φέρει μονάχα την επιγραφή «Franciscus», το όνομά του Αργεντίνου πάπα στα λατινικά.

«Δεν είναι θλίψη, είναι ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για εμένα και την οικογένειά μου… Σαν πατέρας που σε διορθώνει χωρίς ποτέ να σε κρίνει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πάπας Φραγκίσκος, ένας χαρισματικός μεταρρυθμιστής ηγέτης, πέθανε στις 21 Απριλίου 2025, τη Δευτέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών, αφού καθοδήγησε 1,4 δισεκ. Καθολικούς σε όλον τον κόσμο επί 12 χρόνια, από τον Μάρτιο του 2013. Η δημοτικότητά του παραμένει υψηλή: χαρακτηριστικές είναι οι μεγάλες ουρές που σχηματίζονται καθημερινά στη Βασιλική, όπου πιστοί και τουρίστες συρρέουν για να τον τιμήσουν.

Σήμερα η αναμονή ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Προσκυνητές γονάτιζαν μπροστά στον τάφο, τα μπουκέτα με λουλούδια πολλαπλασιάζονταν δίπλα στο απλό, λευκό τριαντάφυλλο που αφήνουν καθημερινά εκεί οι εργαζόμενοι στον ναό.

Η Καρολίνα Αλμπέρι, 49 ετών, από την Αργεντινή, παρέτεινε τη διαμονή της στη Ρώμη για να επισκεφθεί σήμερα τον τάφο του Φραγκίσκου.

«Ζει μέσα μας. Είναι ένα ον που μας άνοιξε έναν δρόμο, μας έδειξε έναν δρόμο. Με κατανόηση, με γενναιοδωρία, με ψυχικό σθένος. Θα ήθελα να ερχόμουν εδώ και να τον έβρισκα ζωντανό», είπε η γυναίκα, παραδεχόμενη ότι αισθάνεται πιο κοντά στον αείμνηστο συμπατριώτη της παρά στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Ο Φραγκίσκος πέθανε περίπου έναν μήνα αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε επί 38 ημέρες για διπλή πνευμονία. Εμφανίστηκε ενώπιον του πλήθους στο Βατικανό την Κυριακή του Πάσχα και έσβησε το πρωί της επόμενης ημέρας. Είναι ο πρώτος πάπας εδώ και έναν αιώνα που ενταφιάστηκε μακριά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Μια λειτουργία στη μνήμη του είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ στη Σάντα Μαρία Ματζόρε.

Ο πάπας Λέων, που τον διαδέχτηκε τον Μάιο του 2025, προσευχήθηκε σήμερα στη μνήμη του, κατά την άφιξή του στην Ισημερινή Γουινέα, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στην Αφρική. «Σε αυτήν την πρώτη επέτειο από τον θάνατό του, θέλω να τιμήσω τον πάπα Φραγκίσκο που έδωσε τόσα πολλά στην Εκκλησία με τη ζωή του, τη μαρτυρία του, τα λόγια και τις πράξεις του», είπε στους δημοσιογράφους ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας. «Αυτό έκανε, κατ’ επανάληψη, ζώντας πραγματικά κοντά στους πιο φτωχούς, τους πιο μικρούς, τους ασθενείς, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι ο Φραγκίσκος άγγιξε με το παράδειγμά του «τόσο τους πιστούς, όσο και εκείνους που δεν πιστεύουν» καθώς «υπενθύμιζε αδιάκοπα τη σημασία της ειρήνης (…) και την ευθύνη που φέρουμε απέναντι στους άλλους», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η επέτειος αυτή τιμάται με φόντο τη θύελλα που προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα, με αφορμή τις εκκλήσεις του τελευταίου για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο, ο πάπας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους με την Ουάσινγκτον, εξηγώντας ότι η ομιλία του για τους «τυράννους» που εκφώνησε στο Καμερούν είχε γραφτεί πριν γίνουν οι δηλώσεις του Τραμπ. Με την ομιλία αυτή «φάνηκε σαν να προσπαθούσα και πάλι να αντιπαρατεθώ με τον πρόεδρο, κάτι που δεν ήταν καθόλου στις προθέσεις μου», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ