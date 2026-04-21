Ιράν: «Ο Τραμπ δεν θέλει παράταση της εκεχειρίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μία πολύ καλή συμφωνία, σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Η Ουάσινγκτον εκφράζει την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα προχωρήσουν στο Πακιστάν, και ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει.

Με την προοπτική περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών την τελευταία στιγμή να παραμένει αβέβαιη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Περιμένω να βομβαρδίσουμε, επειδή πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλύτερη στάση να προχωρήσουμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει», είπε.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω». «Ξαφνιάστηκα λίγο», είπε, προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου», συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ