ΟΗΕ: Έκκληση για παροχή βοήθειας προς τους ναυτικούς που είναι αποκλεισμένοι στον Κόλπο

Ο επικεφαλής του οργανισμού του ΟΗΕ για τη ναυτιλία απηύθυνε σήμερα έκκληση για παροχή βοήθειας στους περίπου 20.000 ναυτικούς που είναι αποκλεισμένοι στον Κόλπο, ζητώντας κυρίως καλύτερη πρόσβαση στο Wi-Fi γι’ αυτά τα απομονωμένα πληρώματα.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, σχεδόν 20.000 ναυτικοί και περίπου 2.000 πλοία είναι ακινητοποιημένα αφότου διακόπηκε η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Μιλώντας στη διάρκεια διάσκεψης στη Σιγκαπούρη με θέμα τη ναυτιλία, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ο Αρσένιο Ντομίνγκες, υπογράμμισε πως οι ναυτικοί υποφέρουν από ακραίο στρες και ακραία κόπωση.

Ο Ντομίνγκες δήλωσε πως ορισμένες χώρες έχουν δημιουργήσει τηλεφωνικές γραμμές αρωγής προσβάσιμες 24 ώρες το 24ωρο για τους ναυτικούς, ενώ άλλες τους προμηθεύουν τρόφιμα.

Ωστόσο μπορούν να γίνουν περισσότερα σε προσωπικό επίπεδο, όπως «να τους παρασχεθεί πρόσβαση στο Wi-Fi ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους και να τους γνωστοποιήσουν πως είναι καλά», τόνισε.

Η ναυσιπλοΐα έχει διακοπεί και πάλι από χθες στα στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιβάλλουν καθεμιά έναν διαφορετικό αποκλεισμό.

Το Ιράν αναθεώρησε το Σάββατο την απόφασή του να ανοίξει και πάλι αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλλάσσια οδό, ενισχύοντας τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος της κατάπαυσης του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει θεωρητικά απόψε τη νύκτα, ώρα Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ