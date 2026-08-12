Η ηλιακή έκλειψη από το κόκπιτ ενός αεροπλάνου

Μια ηλιακή έκλειψη από μια εντελώς διαφορετική γωνία. Η κάμερα βρίσκεται μέσα στο κόκπιτ ενός τζετ και καταγράφει το εντυπωσιακό φαινόμενο από ψηλά.

Ο Ήλιος καλύπτεται σταδιακά από τη Σελήνη. Το φως μειώνεται και ο ουρανός παίρνει μια ασυνήθιστη, σκοτεινή απόχρωση.

Από το πιλοτήριο, η εικόνα είναι καθαρή και σχεδόν χωρίς εμπόδια. Ο ορίζοντας παραμένει ορατός, ενώ μπροστά από το αεροσκάφος ξεχωρίζει η έκλειψη.

Το πλάνο δείχνει μια διαφορετική πλευρά του φαινομένου. Αντί για το έδαφος και το πλήθος που κοιτάζει προς τον ουρανό, η έκλειψη καταγράφεται από τη θέση του πιλότου.

Η ολικότητα, όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, δημιουργεί για λίγα λεπτά ένα εντυπωσιακό θέαμα. Το φως αλλάζει αισθητά και ο ουρανός σκοτεινιάζει γύρω από το αεροσκάφος.

Το συγκεκριμένο βίντεο “ανέβηκε” στα social media και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για έναν απλό λόγο, δείχνει την ηλιακή έκλειψη όπως φαίνεται από το κόκπιτ ενός αεροπλάνου.