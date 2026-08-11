Κλαδί έπεσε σε καλώδια και άρπαξε φωτιά
Προβλήματα στο ρεύμα στο Οχάιο
Προβλήματα προκάλεσε στο Κολόμπους του Οχάιο ένα μεγάλο κλαδί δέντρου, το οποίο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
Η πτώση προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο και κινητοποίησε τα συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην πόλη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
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