Βυθίζεται η Ευρώπη στο σκοτάδι

Σε ποιες περιοχές της Ευρώπης θα είναι ορατή - Τι θα δουν οι Έλληνες

Ένα μοναδικό φαινόμενο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει η Ευρώπη σήμερα, καθώς αναμένεται ολική έκλειψη ηλίου. Η μέρα θα γίνει νύχτα λίγο πριν την δύση του ηλίου. Η Σελήνη θα βρεθεί ανάμεσα στη γη και τον ήλιο καλύπτοντάς τον για 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Σε ποιες χώρες θα φανεί η έκλειψη

Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα ορατό στην Ισπανία, την Γροιλανδία και σε περιοχές της Πορτογαλίας. Η σκιά της σελήνης θα κινηθεί από την περιοχή του Βόρειου Πόλου, στον Ατλαντικό Ωκεανό και έπειτα στην Ισπανία όπου θα διαρκέσει ένα λεπτό. Πλήθος κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθεί για να δει το σπάνιο φαινόμενο.Οι επιστήμονες θα είναι επί ποδός για την παρατήρηση του φαινομένου.

Όσοι δεν σπεύσουν σε πλατείες και δρόμους θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο μέσω της μετάδοσης που θα κάνει η NASA στην σελίδα της στο διαδίκτυο.

Η έκλειψη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό στις περιοχές της Κέρκυρας, στην Ηγουμενίτσα, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα και στην Πτολεμαϊδα.