ΗΠΑ: Υδροστρόβιλος βγήκε στην ακτή και παρέσυρε αντικείμενα σε παραλία

Ένας υδροστρόβιλος έφτασε στην ακτή του Folly Beach στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Το φαινόμενο σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα και κινήθηκε προς την ακτή περίπου δέκα λεπτά αργότερα.

Βίντεο από την παραλία δείχνουν αντικείμενα να σηκώνονται και να παρασύρονται από τους ισχυρούς ανέμους. Σκηνές, σανίδες του σερφ και άλλα αντικείμενα μετακινήθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι λουόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν.

Παρά την εικόνα, ευτυχώς οι ζημιές ήταν περιορισμένες.

Οι άνεμοι έφτασαν περίπου τα 55 μίλια την ώρα, δηλαδή σχεδόν 89 χλμ./ώρα.

Το φαινόμενο δεν κράτησε πολύ, όμως ήταν αρκετό για να παρασύρει αντικείμενα και να προκαλέσει πανικό σε μια παραλία με κόσμο.