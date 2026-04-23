Η Επιτροπή ενέκρινε τη νέα δόση 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμίευσε 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος ««NextGenerationEU».

Με τη νέα αυτή δόση, η συνολική χρηματοδότηση φτάνει τα 25 δισ. ευρώ. Τα κονδύλια στηρίζουν έργα πράσινης ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, ψηφιακών υπηρεσιών και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενισχύοντας άμεσα την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Για την Πολωνία, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 7,2 δισ. ευρώ.

«Και οι δύο χώρες σημειώνουν σημαντική πρόοδο και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις έως την προθεσμία του RRF (Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)Αυγούστου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Ματσιέι Μπερεστέτσκι.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ