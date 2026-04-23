ΟΗΕ: Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί και πάλι στη φτώχεια περισσότερους από 30 εκ. ανθρώπους

Δηλώνει ο επικεφαλής του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Περισσότεροι από 30 εκ. άνθρωποι θα οδηγηθούν και πάλι στη φτώχεια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, όπως είναι τα προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμων και λιπασμάτων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) Αλεξάντρ Ντε Κρο.

Οι ελλείψεις σε λιπάσματα –που έχουν ενταθεί από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ— έχουν ήδη μειώσει την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, δήλωσε ο Ντε Κρο στο Reuters.

Αυτό πιθανόν θα πλήξει τις σοδειές αργότερα φέτος, πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου.

«Η επισιτιστική ανασφάλεια θα κορυφωθεί σε μερικούς μήνες – και δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό», δήλωσε, αναφέροντας επίσης άλλες επιπτώσεις της κρίσης, όπως οι ενεργειακές ελλείψεις.

«Ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματούσε αύριο, αυτές τις επιπτώσεις ήδη τις έχουμε και θα οδηγήσουν πάλι περισσότερα από 30 εκατ. ανθρώπους στη φτώχεια», δήλωσε.

Το μεγαλύτερο μέρος των λιπασμάτων παγκοσμίως παράγεται στη Μέση Ανατολή και το ένα τρίτο των παγκόσμιων προμηθειών περνά από το Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει ανοδικά τις τιμές των τροφίμων, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς του κόσμου.

Ο Ντε Κρο δήλωσε ότι οι παράπλευρες επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη εξαφανίσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 0,5% με 0,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

«Πράγματα που χρειάζονται δεκαετίες για να χτιστούν, χρειάζονται οκτώ εβδομάδες πολέμου για να καταστραφούν», δήλωσε.

Η κρίση επιδεινώνει επίσης τις ανθρωπιστικές προσπάθειες καθώς συρρικνώνεται η χρηματοδότηση και αυξάνονται οι ανάγκες σε περιοχές όπου ήδη αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις, όπως το Σουδάν, η Γάζα και η Ουκρανία.

«Θα αναγκαστούμε να πούμε σε κάποιους ανθρώπους, λυπούμαστε πραγματικά αλλά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε», δήλωσε.

«Άνθρωποι που επιβιώνουν στηριζόμενοι στη βοήθεια δεν θα το έχουν αυτό και θα οδηγηθούν σε μια ακόμα πιο ευάλωτη κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ