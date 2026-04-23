Το ρεσάλτο στον «Επαμεινώνδα»
Οι Ιρανοί κατάσχεσαν πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Καρέ καρέ, καταγράφεται σε βίντεο, το ιρανικό ρεσάλτο, σε πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν, τα Στενά του Ορμούζ.
Ανάμεσά τους, το ελληνόκτητο πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας. Με ανακοίνωσή της, η διαχειρίστρια εταιρία, τονίζει, ότι το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.
