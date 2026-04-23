Πακιστάν: Πάνω από 10 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε ορυχείο στο Μπαλουτσιστάν

Ένοπλοι άνδρες σκότωσαν τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός Τούρκου υπηκόου, σε επίθεση σε ένα ορυχείο χρυσού και χαλκού στη νοτιοδυτική επαρχία του Πακιστάν, Μπαλουτσιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές Αρχές στην περιοχή, όπου μαίνονται συγκρούσεις με αυτονομιστές.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.

Περίπου σαράντα άτομα, τα περισσότερα επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτες, εισέβαλαν χθες σε ένα ορυχείο που ανήκει στην πακιστανική εταιρεία National Resources Private Limited (NRL) στην περιοχή Τσαγκάι.

«Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν» -ένας Τούρκος υπήκοος, έξι εργάτες και τρεις φύλακες- τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο Τούρκος πολίτης και οι τρεις φύλακες ασφαλείας σκοτώθηκαν σε έκρηξη βυτιοφόρου κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες απήγαγαν επίσης έναν ακόμη Τούρκο υπήκοο.

Ένας τοπικός αστυνομικός επιβεβαίωσε τη θανατηφόρα επίθεση και ανέφερε ότι οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης χθες βράδυ ότι συνέβη μια επίθεση. Σύμφωνα με την εταιρεία, δυνάμεις ασφαλείας ενήργησαν «γρήγορα και ασφάλισαν την περιοχή». Η εταιρεία δεν έδωσε στη δημοσιότητα αριθμό θυμάτων.

Οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Νταλμπαντίν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Μπαλουτσιστάν είναι η μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν, αλλά και η φτωχότερη.

Τα τελευταία χρόνια, τοπικές αυτονομιστικές ομάδες έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους, ιδίως εναντίον ορυχείων.

Οι Βελούχοι αυτονομιστές βάζουν συχνά στο στόχαστρο αντιπροσώπους του κράτους του Πακιστάν και Πακιστανούς από άλλες επαρχίες.

Για δεκαετίες, οι αυτονομιστές καταγγέλλουν πως ο τόπος τους λεηλατείται από το κεντρικό κράτος. Κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρά το πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπέδαφος, που εκμεταλλεύονται κυρίως κινεζικές εταιρείες.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), το κυριότερο κίνημα των Βελούχων αυτονομιστών, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ, εξαπέλυσε σειρά συντονισμένων επιθέσεων σε όλη την περιοχή, η οποία συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν.

Σχεδόν διακόσιοι αντάρτες σκοτώθηκαν από τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τουλάχιστον 36 αμάχους και 22 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.

